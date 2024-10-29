Ödeme yaparken dikkat! O limitin üstünde yapılan nakit ödemelere ceza geliyor...

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18 Ekim 2024 tarihli tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından nakit ödemelerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemelerin ardından o limitin üzerinde gerçekleştirilecek ödemelerde banka veya kredi kartı kullanılması gerektiği belirtildi.

Söz konusu düzenleye uyulmadığı taktirde cezai yaptırımlar uygulanacağı da paylaşıldı. Ayrıca cezaların sadece vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın her iki tarafa da uygulanacak olduğu belirtildi.

7 BİN TL ÜZERİNE CEZA!

Tüketicilerin 7 bin lira üzerindeki mal veya hizmet alımlarını belgelemek ile zorunlu tutulması nedeniyle uygulanmaya başlanacak olan düzenlemeye göre 7 bin TL üzerinde olan alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanılması zorunlu olacak.

Hem tüketiciye hem de satış yapılan noktaya kesilecek cezalar, birinci sınıf tüccarlar için 20 bin lira, ikinci sınıf tüccarlar için 10 bin lira, diğerleri içinse 5 bin lira veya işlem tutarının yüzde 10’u kadar ceza uygulanacak.

Söz konusu uygulamada 25 bin liralık bir alışverişi nakit olarak gerçekleşmesi durumunda belirlenen kurala uymayan kişilere 5 bin lira kesileceği belirtildi.

Bu düzenlemelerin amacının ise, büyük ödemelerin kayda alınarak vergi kaçakçılığının önlenmesi olarak belirtiliyor.