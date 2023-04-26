Ödenmedi sanıyorlar ama...EYT'li olan ancak bakiyesi görünmeyenler dikkat! Bizzat yapmanız gerekebilir... EYT başvurusu sonuçlanan vatandaşlar, aylıkların bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediyor. Ancak çoğu zaman mobil bankacılık üzerinden bakıldığından, bakiyeler görünmeyebiliyor. Bu nedenle şubeye gitmekte fayda var.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte 2 milyona yakın vatandaş başvuruda bulundu.

SGK'da yoğun bir EYT temposu devam ederken, yüzde 20'lik bir kesim ilk maaşlarını aldı.

Başvuruda bulunan ancak sonuç alamayan vatandaşlar, dört gözle aylıklarının bağlanmasını bekliyor.

Evrak beklemede, tahsise hazırlık, gibi ibarelerle karşılaşanların gözü kulağı banka hesaplarında.

SGK çalışanları 7/24 mesai yaparken emeklilik işlemleri de sırayla tamamlanıyor. Hesaplarını kontrol edenler, bir ödeme görmediğinden emekli olmadığı düşüncesine kapılabiliyor ancak kritik bir detay var.

Havuzda bekliyor

Aylıkları bağlanan, ancak belirttikleri hesaplara bakiye yansımayanların ise doğrudan bankalara başvurması gerekiyor. Bunun sebebi ise ilk aylıklarının doğrudan hesaplara değil, seçilen bankanın havuzuna düşmesi.

Sonuç olarak vatandaşların, aylıklarını alabilmesi için mobil bankacılık ya da ATM’ler yerine doğrudan bankalara başvurması gerekiyor.