ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 110. Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.
Bilindiği üzere Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) sonuçlarının yayınlanacağı tarih belli oldu.
Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen o tarih..
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Buna göre ÖGG sınav sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilecek.