Haberler



Bilgi



ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama Özel Güvenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..