ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı.. Özel Güvenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 103. Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sınava itirazlar hangi tarihler arasında yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre ÖGG sonuçları 18 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilecek. İtirazlar ne zaman yapılacak? Yazılı sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar itirazlarını 19 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek.