Öğrenci ve velileri kahreden haber! Bakan açıkladı, o tatiller tarihe karışıyor...

Öğrenciler için uygulanan ara tatillere dair yeni bir düzenleme daha yapılacak...
Göreve geldiği günden beri bazı değişimler yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuya dair bir açıklama yaptı.
Bazı sitelerde ara tatillerin kaldırıldığına yönelik ise haberler çıktı. Bu haberlerin üzerine, "Ara tatiller kaldırıyor mu?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Ara tatiller kaldırılıyor mu? İşte Bakan Tekin'in açıklaması!
Ara tatiller kalkıyor mu?
Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.
Ara tatiller için yeni bir uygulama
Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, şu ifadelere yer verdi:
Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur.
Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir.
Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok.