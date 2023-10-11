Öğrenci ve velileri kahreden haber! Bakan açıkladı, o tatiller tarihe karışıyor... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre ara tatiller tarihe karışabilir!

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Öğrenciler için uygulanan ara tatillere dair yeni bir düzenleme daha yapılacak...

Göreve geldiği günden beri bazı değişimler yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuya dair bir açıklama yaptı.

Bazı sitelerde ara tatillerin kaldırıldığına yönelik ise haberler çıktı. Bu haberlerin üzerine, "Ara tatiller kaldırıyor mu?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Ara tatiller kaldırılıyor mu? İşte Bakan Tekin'in açıklaması!

Ara tatiller kalkıyor mu?

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

Ara tatiller için yeni bir uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, şu ifadelere yer verdi: