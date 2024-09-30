Öğrenciler dikkat! İki ilde okullar tatil edildi İki ilde beklenen olumsuz hava koşulları, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Valilik, yağışların şiddetinin artması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

1 Ekim 2024 Salı günü, Bartın ve Zonguldak illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında tatil kararı alındı.

Bartın Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 1 gün süreyle eğitime ara verileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ZONGULDAK'TA DA TATİL İLAN EDİLDİ

Zonguldak Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, kentteki tüm eğitim kurumlarının aynı tarihte tatil edildiğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, Zonguldak'taki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarının da 1 gün süreyle kapalı olacağı ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.