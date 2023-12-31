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Öğrenciler sevinçten çıldıracak! 17 gün net tatil...

Öğrenciler sevinçten çıldıracak! 17 gün net tatil... Öğrencilerin ikinci dönem tatil yapacağı günler belli oldu. Resmi tatil ve MEB takvimi ile birlikte 17 günlük bir izin planlanıyor.