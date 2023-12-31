Öğrenciler sevinçten çıldıracak! 17 gün net tatil...

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Öğrenciler, yeni yılın akabinde sömestr tatili yapacak.
15 gün sürecek olan yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat arasında gerçekleşecek.
Öğrenciler bu tarih aralığında hem dinlenme hem derslerini tekrar etme fırsatı bulacak.
Akabinde ise yeni dönem başlayacak.
2.dönem de 2024 yılında birçok resmi tatil okul günlerine denk gelecek.
Ramazan Bayramı'nı da içinde bulunduran bu süreçte, MEB'in tatil sayacağı günler merak konusu oldu.
Tatil takvimine bakıldığında okul günlerinde 17 gün düşecek.
İşte 2. dönem tatil tarihleri
Ara tatil 8-12 Nisan
Ramazan Bayramı 10-14 Nisan
23 Nisan
1 Mayıs
19 Mayıs