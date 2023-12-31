Öğrenciler sevinçten çıldıracak! 17 gün net tatil...
ensonhaber.com

Öğrenciler, yeni yılın akabinde sömestr tatili yapacak.

15 gün sürecek olan yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat arasında gerçekleşecek.

Öğrenciler bu tarih aralığında hem dinlenme hem derslerini tekrar etme fırsatı bulacak.

Akabinde ise yeni dönem başlayacak.

2.dönem de 2024 yılında birçok resmi tatil okul günlerine denk gelecek.

Ramazan Bayramı'nı da içinde bulunduran bu süreçte, MEB'in tatil sayacağı günler merak konusu oldu.

Tatil takvimine bakıldığında okul günlerinde 17 gün düşecek.

İşte 2. dönem tatil tarihleri

Ara tatil 8-12 Nisan

Ramazan Bayramı 10-14 Nisan

23 Nisan

1 Mayıs

19 Mayıs