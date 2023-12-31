Öğrencilere müjde! O ilde ulaşıma indirim geliyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak Konya’da toplu ulaşıma indirim geleceği duyuruldu. Özellikle öğrenciler açısından avantaj sağlıyan bu indirim sosyal medyada gündeme geldi. İşte indirimin detayları...

ensonhaber.com

Yeni yıla girerken Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşımda indirime gidildiği duyurusu geldi.

Konya'da otobüs ve tramvaylarda kullanılan Konyakart abonman ücretinde indirim yapılacağı duyuruldu.

Buna göre toplu taşıma araçlarında kullanılan ve daha önce 240 TL olarak belirlenen "Aylık indirimli Abonman KonyaKart Ücreti" 220 TL'ye düşürülecek.

İndirimli fiyatlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu indirim en çok öğrenciler açısından avantaj sağlıyor.

Ücret iadesi yapılmayacak

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre; belirlenen kişiler, kişiselleştirilmiş Konyakart’larını toplu ulaşım araçları veya turnikelerde okutarak indirimli seyahatten faydalanabilecek.

Bu kapsam dışında kalan yolculara, tam ücret tarifesi uygulanacak. 1 Ocak 2024 tarihi öncesi yapılan Konyakart aylık sınırsız indirimli abonman yüklemelerine ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak.