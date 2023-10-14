Öğretmenler buraya! Öğrencilerin konsantrasyonunu sağlamak işte bu kadar kolay... Öğrencilerin eğitim hayatında karşılaştıkları en büyük problemlerden biri konsantrasyon bozukluğudur ve bu durum öğretmenlerin de ders ortamını, enerjisini etkiler. Yazdığımız bu adımlarla ders kalitesi ve öğrencinin derse olan yaklaşımını düzeltmek mümkün. Bu durum için çözümleri araştırdık ve bu yazımızda örneklerle açıkladık.

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Konsantrasyon bozukluğu birçok öğrencinin yaşadığı bir durumdur. Bu durum gürültü, sıcaklık gibi dış etkenlerin yanı sıra içsel kaynaklardan da kaynaklanabilir veya zihinsel sebepler de konsantrasyonunuzu etkileyebilir.

Motivasyon eksikliği de özellikle derslere odaklanma ve çalışma konusunda güçlük çeken öğrencilerin karşılaştığı bir sorundur. Bu durumun kaynağını anlamak ve temel ihtiyaçları gözden geçirmek önemlidir.

Eğer konsantrasyon eksikliği temel ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanıyorsa, bu ihtiyaçların öncelikle karşılanması büyük önem taşır.

Temel ihtiyaçlara ek olarak, öğrencilerin öğrenmeye olan tutumlarına odaklanmak da kritik bir adımdır. Öğretmenlerin bu duruma karşı neler yapabileceğini kısa madddeler halinde yazdık...

Ders yapılacak yer ders dinlemeye uygun düzende olmalı

Ders yapacağınız yeri hazırlamak, öğrencilerin derslere odaklanması için önemlidir. Öncelikle, sınıfta çalışma ortamını ders dinlemeye, anlamaya ve konsantre olmaya uygun şekilde düzenleyin. Işık en önemli etkenlerden biridir.

Ders uygun bir ışık altında yapılmalı. Sınıf ısısını da göz önünde bulundurmalısınız, ortam çok sıcak veya çok soğuk olmamalı, ideal olarak 22°C civarında olmalı.

Aşırı soğuk veya aşırı sıcak aynı zamanda havasızlık öğrencilerin dersle ve öğretmenle bağının zayıflamasına neden olur.

Derse başlamadan önce anlatacağınız konudan bahsedin

Derse başlamadan önce, anlatacağınız konu hakkında kısa bir ön bilgi vermek önemlidir. Öğrenciler öğretmen ile diyalog halinde olacakları için derse hazır hale gelecektir.

Bu yöntem öğrencilerin, yapacakları ders konusunun amacını anlamaları, bu konuya ilgi duymaları ve dersi içselleştirmeleri için oldukça etkili bir yoldur.

Hareketli faaliyetler önemlidir

Hareket, çocuklar için önemlidir, özellikle ilkokul ve ortaokul yıllarında. Çocuklar için hareket etmek, keyifli ve doğal bir uğraştır. Çocukların hareket etmek için herhangi belirli bir amaca ihtiyacı yoktur; bu sadece doğalarında vardır.

Bir çocuğun günlük 6-7 saat hareket etmesi gerekir, bu da enerji ve canlılık için elzemdir. Ancak, masa başında geçirilen süre ve pasif etkinliklerin baskısı altında, çocukların bu hareketliliği sürdürmesi zor diyebiliriz.

Bu nedenle, çocuklarla yapılan derslerde ve etkinliklerde hareketin özel bir yeri ve önemi vardır. Öğretmen derste hareketi sağlamalıdır.

Hareket, çocukların dikkatlerini toplamalarına, odaklanmalarına ve enerjilerini yönlendirmelerine yardımcı olur.

Dinlenerek çalışın

Konsantrasyon bozukluğu, özellikle artan yorgunlukla birlikte daha belirgin hale gelebilir. Dış etkenler olmasa bile, öğrenci çalışırken veya dinlerken konsantre olmakta ve öğrenmekte zorlanabilir.

Konsantrasyonu artırmak ve çalışılan materyali daha iyi anlamak için ders veya etkinlikler arasında kısa molalar vermek oldukça etkili bir yöntemdir.

Odaklanmayı artırmak için bu mola süreçleri öğrencilerde büyük bir önem taşır.

Söylediklerinizi öğrencilere tekrarlattırın

Öğrencilerin işitsel dikkatini güçlendirmenin en etkili yollarından biri, çeşitli yönergeleri vererek onlardan tekrarlamalarını istemektir.

Bu uygulama, özellikle oyunlaştırılarak veya eğlenceli bir şekilde gerçekleştirildiğinde oldukça etkili olabilir.

İkili, üçlü, dörtlü gibi çocuğun yeteneklerine uygun yönergeler verilerek, bu yönergelerin tekrarlanması ve gerektirdiği faaliyetlerin yapılması istenebilir. Bu yöntemle çocukların dikkati ve uygulama becerileri geliştirilebilir.

Dersle ilgili çeşitli materyaller kullanın

Öğrencilerin konsantrasyonu artırmak için etkili yöntemler arasında dersleri çeşitli elektronik materyallerle zenginleştirmek ve zeka oyunları oynamak önemli bir yere sahiptir.

Bu aktiviteler, özellikle dikkati toplamak ve odaklanmayı güçlendirmek adına güçlü bir etki yaratır.

Bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak, zihinsel aktiviteyi artırarak öğrenme sürecine pozitif katkı sağlar. Ayrıca, elektronik materyallerle dersleri zenginleştirmek de öğrencilerin ilgisini çekerek daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabilir.