Okan Buruk’tan sol bek hamlesi: Beşiktaş ve Real Betis istedi Galatasaray aldı! Galatasaray’da sol bek krizi çözülüyor. Okan Buruk bizzat görüştü, sözler alındı…

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Sarı- kırmızılı takım sezonun başından itibaren sol bek krizi yaşıyordu. Okan Buruk yaşanan krizi kökten çözmek için hamlesini yaptı.

Galatasaray’ın teknik direktör koltuğunda oturan Okan Buruk, Angelino ve Kazımcan’dan yeterli verimi bir türlü alamadı. Takımın son oynadığı maçlarda yetersiz verim göstersen oyuncular yerine Barış Alper’i sol bek olarak oynatıyordu.

Ara transfer döneminde öncelik sol bek…

Ara transfer döneminde önceliği sol beke veren Okan Buruk görüşmelerine başladı. Buruk, Almanya’nın SC Freilbur U19 takımında forma giyen Berkay Yılmaz ile görüştü.

Sports Digitale’in haberine göre, Okan Buruk ile genç yetenek Berkay Yılmaz arasıda gerçekleştirilen görüşme olumlu geçti.

Real Betis ve Beşiktaş’ta talip…

La Liga ekiplerinden Real Betis ve Beşiktaş’ta genç yeteneğin peşinde.

Berkay’a talip olan Beşiktaş’ta Feyyaz Uçar, “Berkay ilgilendiğimiz oyunculardan biri” demişti. Ayrıca, İspanyol ekibi Real Betis de Berkay’ın peşinde.

Freiburg ile 30 Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Berkay’ın tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu Berkay Yılmaz sol bek dışında aynı zamanda orta sahanın solu ve 10 numarada görev yapabiliyor. Berkay’ın sonraki satıştan pay verilme şartıyla transfer edilmesi düşünülüyor.