Okul önünde bekleyen veliler dikkat: Hemen ayrılın...

Okul maratonu başladı...
İlk kez okula giden öğrenciler, 2 Eylül itibarıyla uyum haftasına giriş yaptı.
Anaokul ve birinci sınıf öğrencileri okul sıralarına alışmaya çalışırken, veliler de aynı heyecanı paylaşıyor.
Çocuklarının okula adapte olmasını bekleyen veliler, bazen okul önünden dahi ayrılmıyor.
Ancak uzmanlar, bu konuda uyarılarda bulundu.
Velilerin, okula yeni başlayan çocuklarını okul önlerinde uzun süre bekletmeleri, çocukların okula uyum sağlamasını zorlaştırıyor.
Velilere, okul önlerinde en fazla 3 gün beklemeleri gerektiğini belirten yetkililer, "Bekleme süresi uzadıkça, çocuğun okula alışma süreci de uzar," şeklinde uyarıda bulunuyor.
VELİLERE TAVSİYE
Uyum sürecini hızlandırmak için çocuğun öğretmeniyle tanışmasını sağlamak oldukça faydalı olacaktır.
Ayrıca, okul malzemelerini birlikte seçmek, malzemelerin işlevlerini açıklamak ve bu süreçte çocuğa eşlik etmek uyum sürecini kolaylaştırır.
Çocuğa, arkadaşları gibi okula gitmesi gerektiğini sürekli hatırlatmak da önemlidir. Bu yöntemler, çocukların okula istekli gitmelerini destekleyecektir.