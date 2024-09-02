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Okul önünde bekleyen veliler dikkat: Hemen ayrılın...

Okul önünde bekleyen veliler dikkat: Hemen ayrılın... Okullarda uyum haftası başladı, birinci sınıf öğrencileri okul sıralarına oturdu. Çocukların uyum sağlaması adına bir süre gerekirken veliler de okulun önünden ayrılmıyor. Ancak bu durum, bakın nelere yol açıyor...