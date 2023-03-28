Okullar ne zaman kapanacak 2023? İkinci dönem uzatıldı mı? MEB açıkladı! Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle öğrenciler ikinci döneme iki hafta gecikmeli başladı. Yaz tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den beklenen açıklama geldi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem uzatıldı mı? İşte Bakan Özer'in açıklaması...

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sebebiyle ülke genelinde eğitim ve öğretime ara verilmişti.

2022-2023 yılı ikinci dönem 6 Şubat 2023 tarihinde açılması beklenirken, deprem felaketi sebebiyle iki hafta ertelendi.

Depremden etkilenen 11 ilde okullar 1 Mart tarihinde başlarken, 70 ilde ikinci dönem 20 Şubat tarihinde başladı.

Okullarda ikinci dönemin geç başlaması akıllara yaz tatilini getirdi. Binlerce öğrenci ve veli ikinci dönemin ne zaman biteceği merak ediyor.

Okulların ne zaman kapanacağı araştırılmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den beklenen açıklama geldi.

Peki okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem uzatıldı mı, yaz tatili kısalacak mı? İşte Bakan Özer'in açıklaması...

İkinci dönem geç başladı!

Ülkemizde meydana gelen deprem felaket sebebiyle başta depremden etkilenen iller olmak üzere Türkiye genelinde ikinci dönem geç başladı. Bu durum akıllara ikinci dönemin uzatılmasını getirdi. Bakan Özer, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Ara tatil Nisan'da!

Deprem felaketinin ardından ikinci dönemin açılış tarihinin gecikmesi, takvimde planlanan ara tatilin iptal edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatil tarihleri merak konusu oldu. MEB’in yayınladığı takvime göre 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ara tatil uygulanacak.

Ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

Bu yıl Ramazan ayının son haftasında ortaokul, ilkokul ve lise öğrencileri için ara tatil uygulanacak.

17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte Bakan Özer'in açıklaması...

Okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ikinci dönemin geç başlaması sebebiyle okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyordu.

Vatandaşların "Okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem uzatıldı mı? Yaz tatili kısalacak mı?" sorularına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu yanıtı verdi: