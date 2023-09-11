Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? 2023/2024 tatil tarihleri.. Okulların açılmasının ardından birçok öğrenci okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte ilk ara tatil tarihi..

ensonhaber.com 2023/2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Yaz tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen bugün ders başı yaptı. Okulların açılmasının ardından arama motorların en çok araştırılanlar arasında ise ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı konusu yer aldı. Veliler ve öğrenciler ara tatilin başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte ilk ara tatilin başlayacağı o tarih.. Ara tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Eylül'de başlayan 2023/2024 eğitim öğretim sezonunun ilk ara tatili 13 Kasım'da başlayacak. 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak olan ilk ara tatil 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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