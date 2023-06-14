Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak? Öğrenci ve veliler havaların ısınmaya başlamasının ardından okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih..

Milyonlarca öğrenci ve veli arama motorlarında sık sık okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Havaların ısınmaya başlamasının ardından öğrenci ve veliler yaz tatilini beklemeye başladı. Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından eğitime ülke genelinde bir süre ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlayacağı o tarih.. Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başladı. 12 Eylül'de açılan okullar, 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak yaz tatili başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ise, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.