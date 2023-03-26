Okullarda ara tatil ne zaman? Ara tatil bayramla birleşecek mi, kaç gün sürecek? Mahmut Özer’den açıklama! Bu yıl Ramazan Bayramı Nisan ayına denk geliyor. Nisan ayına kısa bir zaman kala öğrenciler ve veliler, okullarda ara tatilin ne zaman yapılacağını ve kaç gün süreceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den beklenen açıklama geldi.

Eğitim ve öğretimin 2. Dönemine geç başlayan veliler ve öğrencilerin gündeminde ikinci ara tatili yer alıyor.

Kasım ve Nisan aylarında okula 1 hafta ara veriliyor. Bu yıl Ramazan’a denk gelen ara tatilin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

23 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde bitiyor. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 tarihinde başlıyor.

Ara tatili heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler, tatilin ne zaman başlayacağını ve bayramla birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor.

Peki 2023 okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün? Ara tatil bayramla birleşecek mi, kaç gün sürecek? MEB’ten beklenen açıklama geldi…

Okullarda ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatilin Nisan ayında yapılacağını, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını belirtti. Buna göre okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşecek mi?

Okullarda yapılan ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşecek. Diyanet’in takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde başlıyor. Resmi tatil olduğu için okullar kapalı olacak.