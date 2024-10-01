Ölümsüzlük meyvesi hasadı başladı! Her gün tüketen doktor yüzü görmüyor Manisa’da coğrafi işareti olan ölümsüzlük meyvesinin hasadı başladı. Özenle toplanıyor, faydaları ise saymakla bitmiyor.

Haber Merkezi

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tescili kazanarak ünlenen "Demirci hünnabı" hasadı başladı.

Bu meyve, zengin C vitamini içeriği, lifli yapısı ve güçlü antioksidan özellikleri sayesinde özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

Çiftçiler, sabahın erken saatlerinde ağaçlardan hünnapları toplamak için sırık ve makineler kullanıyor.

Toplanan meyveler, ağaç diplerine serilen örtülere döküldükten sonra, elek makinesi ile boylama işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra, yaklaşık dört gün süren kurutma işleminin ardından satışa hazır hale geliyor.

Bu yıl yaklaşık 300 ton rekolte bekleyen Demirci hünnabı, tamamen organik yöntemlerle, zirai ilaç kullanılmadan üretiliyor.

Kalitesi ve doğallığı coğrafi işaretle tescillenen bu özel ürün, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir talep görüyor.

SAĞLIK AÇISINDAN DA ÖNEMİ BÜYÜK

İHA'da yer alan habere göre; 20 yıldır hünnap üretimi yapan çiftçi Mehmet Dede, 700 ağaçtan elde ettiği ürünlerin hem ekonomik katkı sağladığını hem de sağlık açısından bölge halkı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Mehmet Dede, "Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz.

Yaşken kilogram olarak ağır geliyor ama kurutulma yapılırsa 4 yıl tazeliğini koruyor. Bu yıl arazimde yaklaşık 2 ton rekolte bekliyorum.

İnternetten satış yapıyorum genellikle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyorum. Almanya'ya da ürün gönderimi yapıyorum." dedi.