Ölümü temenni etmek caiz midir? Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ölümü temenni etmek caiz midir?" sorusunu yanıtladı. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

ensonhaber.com

Dini konular hakkında merak ettiklerini araştıran vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde sorularına yanıt arayabiliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ölümü temenni etmek caiz midir?" sorusunu yanıtladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu verdiği cevap ile vatandaşların meraklarını giderdi.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Soru

Ölümü temenni etmek caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu cevabı

Bir mümin ne kadar sıkıntı çekerse çeksin ölümü temenni etmemelidir. Çünkü sıkıntılar da ilâhî imtihanın bir gereği olup sabreden insanlar büyük ecir kazanırlar. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Sizden hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan ötürü ölümü asla temenni etmesin. Şâyet ölümü istercesine olağanüstü bir darlık içinde kalırsa, o zaman şöyle desin: ‘Allah’ım! Benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, benim için ölüm hayırlı olduğu vakit de beni öldür.”