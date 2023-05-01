On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 1 Mayıs 2023 On Numara çekiliş sonuçları.. 1 Mayıs tarihli On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı..

On Numara çekilişi haftada 2 gün gerçekleştirilir. Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekilişler şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ilk çekiliş olan 1 Mayıs 2023 tarihli çekiliş bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Oyunun Tanımı

On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır.