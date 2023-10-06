Önlemlerinizi alın! İzmir'de büyük su kesintisi! 6 Ekim İzmir su kesintisi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında duyuru yaptı. İşte 6 Ekim Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) resmi sitesinden yaptığı duyurular ile vatandaşları bilgilendiriyor.

İZSU'dan yapılan açıklama ile İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu.

Vatandaşlar yaşanacak su kesintilerini öğrenmek için İZSU'nun resmi internet sitesini ziyaret ediyor.

Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyenler hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, 6 Ekim Cuma günü İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İşte İzmir su kesinti listesi..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI