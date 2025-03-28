Online alışveriş devi Hepsiburada'dan çapıcı adım: O bankayı satın alıyor

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Türkiye’nin önde gelen online alışveriş platformları arasında yer alan Hepsiburada’nın yeni sahibi Kaspi.kz tarafından atılan yeni adım dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Hepsiburada’nın büyük hisse paylarını alan Kazakistan merkezli e-ticaret ve ödeme sistemleri devi Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Kazakistanlı dev şirket Hepsiburada’yı satın almasının ardından bu kez de Rabobank Türkiye'yi satın almak için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Kaspi.kz Türkiye'deki finans sektöründe güçlü bir yer edinerek dijital bankacılık alanında yeni bir dönem başlatabilmesine olanak sağlayacak bu adım hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) tarafından verilecek karar merak ediliyor.

HOLLANDA MERKEZLİ BANKAYI ALIYOR

Hepsiburada hisselerinin %65,4’ünü satın alarak Türkiye’de güçlü bir konum elde eden Kazak devi ile Hollanda merkezli Rabobank ile yapılan anlaşma, Türkiye'deki finans sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralarken, satın almanın bedeli ise henüz açıklanmadı.

Ancak bu gelişme, Kaspi.kz'nin Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Daha önce, 2023 Temmuz ayında Rönesans Holding’in de Rabobank Türkiye’yi satın almak için girişimde bulunduğu biliniyordu.

Ancak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise Kaspi.kz'nin devreye girmesiyle bankacılık sektöründe atılan bu yeni adım gündemde büyük bir yankı uyandırdı.