Optik İllüzyon: Dört yapraklı yoncayı bulun, günün şanslısı olun... Yüksek IQ'nuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu bulmacayı deneyin ve gizli dört yapraklı yoncayı bulup bulamayacağınıza bakın. Şansı olanlar hemen görüyor...

Editör: Yağmur Dinç

Bugün tüm kartal gözlü dedektifleri çağırıyoruz! Gözlem becerilerinizi ve ayrıntılara olan dikkatinizi test etmeye hazır mısınız?

Emniyet kemerlerinizi bağlayın, çünkü birçok insanı şaşkına çeviren bir beyin fırtınasına dalmak üzereyiz.

Bu meydan okumada yonca yapraklarıyla dolu bir arka plan yer alıyor.

Senin meydan okuman mı? Dört yapraklı yoncayı bulman gerekiyor.

Ancak 9 saniyede onu tespit etmeniz gerekiyor.

Bu zeka oyununun güzelliği basitliğinde yatıyor. Çözülmesi gereken karmaşık bilmeceler veya çözülmesi gereken karmaşık desenler yok.

Dört yapraklı yoncayı bulmak için keskin bir göze ve keskin bir zihne ihtiyacınız var.

Peki, meydan okumaya hazır mısınız?

Zamanlayıcılarınızı başlatın ve dört yapraklı yoncayı bulmak için avlanmaya başlayın.

Kaynak: 1

İlk bakışta mı fark ettiniz yoksa odaklanmaya mı çalışıyorsunuz?

Haydi, acele edin! 9 saniye yakında bitecek.

3... 2... ve 1

Gizli dört yapraklı yoncayı gördünüz mü?

Eğer bulduysanız tebrikler! Görsel becerileriniz oldukça işe yaramış. Şans sizinle...

Cevabı çözemediyseniz, pes etmeyin! Zamanlayıcı olmadan çözmeyi deneyebilirsiniz.

İşte bu akıl almaz bulmacanın çözümü: