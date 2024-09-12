Optik İllüzyon: Kaç daire var? IQ'su düşük olan sayamıyor... Bu zeka oyununda doğru cevap düşündüğünüz kadar belirgin değil. Zorluğunuz daireleri hızlı ve doğru bir şekilde saymaktır. Kaç daire var, sadece 5 saniyede cevaplayın.

Yağmur Dinç

Zeka oyunları ve IQ testlerinin zihinsel keskinliği artırdığı, gözlem becerilerini geliştirdiği, zihni keskin ve aktif tuttuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bu bulmacalar mantıksal muhakeme ve ayrıntılara dikkati güçlendirmeye yardımcı olur.

Eğer 5 saniyeden kısa bir sürede doğru sayıda daireyi tespit edebiliyorsanız, büyük ihtimalle üstün bir zihinsel çevikliğe ve doğal bir problem çözme yeteneğine sahipsinizdir.

Beyin bulmacalarını çözmek için birkaç saniye, zekanız ve problem çözme yetenekleriniz hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Eğer keskin bir zekaya sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bu zeka oyunu tam size göre; sadece 5 saniyede kaç tane daire görebildiğinizi sayın!

Peki, kaç tane daire görüyorsunuz?

Hemen zamanlayıcıyı başlatın!

Doğru cevabı zamanında bulamayanlar için endişelenmeyin.

Toplamda 9 daire var, yani 4 dış siyah daire, 4 iç boş daire ve ortada 1 siyah daire.