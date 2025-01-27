Optik illüzyon: Sadece ultra zekiler resimdeki 3 kişiyi de görebiliyor...

Yağmur Dinç

İllüzyon, alay etmek veya kandırmak anlamına gelen Latince illudere fiilinden türemiştir . Optik illüzyon resimleri insan zihnini kandırmak için tasarlanmıştır ve dikkatliliği belirlemek için en basit testlerden biri olarak kabul edilir.

Çalışmalar optik illüzyonların beyin için oldukça faydalı olduğunu gösteriyor. Beynimizin ve gözlerimizin etrafımızdaki dünyayı nasıl algıladığını anlamamıza yardımcı olabilirler.

Çok dikkatli misiniz?

Hemen öğrenin!

Kaynak: Pinterest

Yukarıda paylaşılan vintage fotoğrafta gözlük takan bir doktor görülüyor.

İki hastasının kaybolması onu biraz endişelendiriyor.

Resimde mevcutlar ama açıkça ortada gizliler.

9 saniyede onları tespit edebilir misin?

Bu optik illüzyon mücadelesiyle gözlem becerilerinizi test edin. Gizli hastaları buldunuz mu?

Resme dikkatlice bakın, hastalar hemen orada. Size bir ipucu verelim.

Son saniyeler kaldı...

Ve...Zaman doldu!

Kaçınız doktorun gizli hastalarını bulmayı başardı?

Bunu başaranları tebrik ederim; sizin gözleriniz çok keskin.

Hala çözüm arayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.