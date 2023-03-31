Orucu kasten bozmanın hükmü nedir? Diyanet açıkladı.. Orucu kasten bozmanın hükmü nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ve orucu bozacak durumlar hakkında aramalar hız kazandı.

Orucu tehlikeye atacak durumlar hakkında internette arama yapan vatandaşlar orucu kasten bozmanın hükmü nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).