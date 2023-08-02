Otellerdeki şampuanlara dikkat! Şeytanın aklına gelmez.... TikTok’ta bir seyahat sayfasının paylaştığı video, otelde kalırken dikkat edilmesi gereken bir konuya dikkat çekti.

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Otelde ücretsiz sunulan banyo malzemeleri, gözünüze cazip gelebilir.

Ancak, bazen tehlikeli de olabilir...

TikTok'ta seyahat paylaşımları yapan bir hesap, dikkatleri çekti.

Paylaşılan bir videoda otellerdeki banyo malzemelerini konusunda uyaran bir otel müdürü, bunları kullanmamanın yollarını anlattı.

Videoyu paylaşan otel müdürü Melissa Hanks, otelde duş alırken banyoda bulunan şampuan, saç kremi ve vücut losyonu gibi ürünlerin sakıncalarına değindi.

Öyle ki, dünyaca ünlü turizm destinasyonundaki oteller artık misafirlerine odalarında tek kullanımlık ürünleri çoktan yasakladı.

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Hanks, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

“Bu ürünlerin şişeleri ağzına kadar dolu görünse de sizden önceki müşteriler içine bir şeyler karıştırmış olabilir. Şişelerde saç boyası, ağartıcı, tüy dökücü krem gibi şeyler gördüğümüz oluyor. Bu yüzden bu ürünleri kullanmayın.”