Otizm teşhisi hiç bu kadar kolay konulmamıştı! Yapay zeka ile yüzde 100 doğru tespit edilebiliyor… Çoğu çocuğun en büyük sıkıntılarından biri olan Otizmi erken ve yüzde 100 teşhis etmenin bir yolu var. Bu yol ile neredeyse yanılma payı olmadan erken teşhis ile tedaviye çok büyük katkı sağlıyor. İşte o yöntem…

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Otizm her 36 çocuktan birini etkiliyor. Ancak bu çocukların çoğunda ne yazık ki otizm geç teşhis ediliyor. Geç teşhis ile birlikte çocuğun gerekli terapilerden mahrum olarak uzun bir süre geçirmesine neden oluyor.

Otizm, beyin gelişiminin ilerleyişinde değişim gözlemlenen bir durum. Optik sinirler göz retinasını beyne çok kısa bir yol üzerinden bağlıyor. Bununla birlikte beyindeki farklılıkların gözlerden tespit edilebilecek olması gayet mantıklı olabilir.

Yapay zeka ile çocukların gözlerini tarama yöntemiyle yüzde 100 otizmli olup olmadıklarını anlayabilen bir araç geliştirildi.

Otizmi tespit edebilen bu yapay zeka aracı, Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi. Ancak uzmanlara göre bu keşfe güvenmek için henüz çok erken ve yüzde 100 doğruluk payı şu an için gerçek dışı.

Yapay zeka testleri yapıldı…

Söz konusu çalışmaya 479'u otizmli ve 479'u otizmsiz olmak üzere 958 çocuk katıldı.

Araştırmacılar, sonuçları karmaşıklaştırabilecek diğer psikiyatrik rahatsızlıkları olan çocukları hariç tutarak, algoritmayı denemek için çocukların retina görüntülerini kullandılar.

Araştırmacılar tarafından retina taraması ile sadece çocukların otizmli olup olmadığı değil

Araştırmacılar tarafından retina taraması ile sadece çocukların otizmli olup olmadığı değil teşhis edilen otizmin ne kadar şiddetli olduğu da hesaplanmak istendi.

Şiddetini de hesaplıyor…

JAMA Network Open'da yayınlanan araştırmaya göre, yapay zeka aracı üzerinde geliştirildiği ilk çocuklardan farklı bir grup çocukta test edildiğinde de otizmi yüzde 100 oranında doğru bir şekilde tespit etti.

Yapay zeka yalnızca retina taramalarına dayanarak otizmin ne kadar şiddetli olduğunu da yüzde 74 doğrulukla belirleyebiliyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Duke Otizm Kliniği direktörü Geri Dawson, otizmi tespit etmek için retinayı tarama fikrinin "ilgi çekici ve umut verici" olduğunu söyledi.

Retinadaki değişiklikler sadece otizmi değil aynı zamanda Alzheimer Hastalığını öngörmek için de kullanılıyor.