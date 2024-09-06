Otobüslerde yeni dönem! O şehirde tamamen değişiyor... Toplu taşıma araçları arasında oldukça sık kullanılan otobüsler o şehirde yenileniyor. Eski otobüsler yerini onlara bırakıyor. İşte, otobüslerin değişeceği o şehir...

Editör: Seda Yeşilyurt

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla o şehrin belediyesinden büyük bir adım atıldı. Herkesin sıklıkla kullandığı otobüslerde yeniliğe gidilmesi planlanıyor.

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla atılan bu adımla birlikte otobüsler artık o şekilde hizmet vermesi düşünülüyor.

Ulaşım kaynaklı çevreye verilen zararı en aza indirmek için dünyanın gelişmiş kentlerinde olduğu gibi toplu taşımada kullanılan araçları fosil yakıtlardan arındırarak daha çevreci bir kullanıma olanak sağlaması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER DENENİYOR...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımalarda kullanılan otobüslerde çevresel etkileri azaltmak amacıyla elektrikli otobüs kullanımına geçmeyi planlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çevresel etkileri azaltmak amacıyla yapılan proje kapsamında görüşme yaptığı bir firmadan gelen elektrikli otobüsü test etti.

Söz konusu yenilikle birlikte Akın, sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretmek ve şehir içi toplu taşımanın geleceğini planlamak adına şehri elektrikli araçlarla donatmayı planlıyor.