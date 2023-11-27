Otobüslerdeki bu parçanın kullanım amacı bakın neymiş.. Özellikle belediye otobüslerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz parçanın ne işe yaradığı merak ediliyor. İşte o parçanın üretim amacı..

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Günlük hayatta sıkça kullandığımız belediye otobüslerinin içerisinde bulunan bir bölüm hepimizin dikkatini çekiyor.

Genellikle otobüsün orta kısmında yer alan ve görünüş olarak ütü masasını andıran bölümün ne işe yaradığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bazı kişiler bu alanın daha rahat yolculuk edebilmek için tasarlandığını düşünsede bu kısmın yapılış amacı farklı.

Birçok kişi otobüslerdeki bu alana yaslanarak yolculuk yapmıştır. Fakat bu alan özel bir amaç için yapılmıştır. İşte otobüslerde sürekli gördüğümüz o parçanın kullanım amacı..

Otobüslerdeki bu parça engelli vatandaşlar için tasarlanmıştır. Bunun amacı tekerlekli sandalye ile yolculuk eden engelli vatandaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamaktır.

Kenarında bulunan emniyet kemeri ise tekerlekli sandalyenin sabitlenmesi amacıyla kullanılır.