Oy kullanmayacaklar dikkat! Sadece gitmemek yetmiyor... Bazı seçmenler kararsızlık veya çeşitli sebeplerle oy kullanmama durumunda kalabiliyor. Bu noktada oy kullanmama hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.

60 milyondan fazla vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek oy kullanacak ve vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için okullarda oy sandıkları dolup taşacak.

Öte yandan bazı vatandaşların "oy kullanmama" durumu söz konusu olabiliyor.

Seçmenler gerek kararsızlık, gerekse dış etkenlerden kaynaklı (iş, seyahat ve benzeri) oy kullanmayabiliyor. Bu noktada oy kullanmamanın beraberinde gelen bazı yükümlülükler ortaya çıkıyor.

Oy kullanmamak için yalnızca sandık başında olmamak yeterli değil, aynı zamanda bir ceza sistemi de mevcuttur.

300 lira ödenecek

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirleniyor.

2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlar idari para cezası olarak 300 Türk Lirası ödemekle yükümlü olacaktır.