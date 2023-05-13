Oy verme saat kaçta başlıyor? En erken oy saati 2023! 14 Mayıs Pazar günü işleri ve mesaisi olan vatandaşlar, en erken oy kullanma saatini sorguluyor. Peki, oy verme saat kaçta başlayacak? En erken saat kaçta oy verilebilir? İşte oy kullanma saatleri 2023!

14 Mayıs Pazar günü, 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek.

Pazar günü mesaisi olan veya diğer işlerini halledecek olan vatandaşlar, oylarını erkenden kullanmak istiyor.

Bu kapsamda "oy verme saat kaçta başlıyor", "en erken oy kaçta verilir" gibi sorular gündeme geliyor.

Oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Oy verme kaçta başlayacak ve kaçta bitecek soruları yanıt buldu.

İşte 14 Mayıs Pazar oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri!

Oy verme saat kaçta başlıyor?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

En erken oy saati

Bu kapsamda en erken oy vermek isteyenlerin saat 08.00'da sandık başında olması gerekecek.

En son oy saati

Bitiş saatinde ise herhangi bir esneklik mümkün olmayacak. Akşam 5'te bütün sandıklar kapanacak.