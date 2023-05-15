Oy yerleri değişecek mi, aynı mı? 2. tur oy yeri sorgulama 2023! Yüksek Seçim Kurulu, son dakika seçimlerin 2. tura kaldığını açıkladı. Seçmenler, yeniden oy kullanacakları okulu sorguluyor. Peki, oy yerleri değişecek mi? Aynı okulda mı oy kullanılacak? 2023 2. tur oy yeri sorgulama!

14 Mayıs'ta sandığa giden Türkiye'de seçimler 2. tura kaldı.

13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerinde adaylar yeniden yarışacak.

60 milyondan fazla seçmen, 28 Mayıs Pazar günü tekrar oy kullanacak. Bu kapsamda, oy yerleri merak konusu oldu.

Vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacaklarını sorgulamaya başladı.

"Oy yerleri değişecek mi", "Herkes aynı okulda mı oy verecek", "2. turda nerede oy kullanacağım" gibi sorular gündeme oturdu.

Peki, oy yerleri değişecek mi? İşte detaylar...

YSK 2. tur açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 2 tur açıklaması yaptı.

Yener, yaptığı açıklamalarda, seçimin 2. tura kaldığını belirterek şöyle konuştu:

Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

Saat 15.15 itibariyle yurt içi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

Oy yerleri değişecek mi?

2. kez oy verecek olan seçmenler, aynı okulda oy kullanacak. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü, ilk seçimde oy verdikleri sandıkta yeniden tercih yapacak.

OY YERİ SORGULAMA 2023