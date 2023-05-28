Oy zarfını açık bırakanlar dikkat! Yasa gereğince... Oy pusulası zarfının ıslatılarak kapatılması konusundaki dezenformasyonlar, vatandaşların kafasında soru işareti oluşturdu. Zarfı ıslatmadan kapatanlar, geçersiz sayılıp sayılmayacağını sorguluyor.

Seçmenler, ikinci kez sandık başında...

İlk turda sonuçlanamayan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yarışıyor.

Oy kullanmaya giden vatandaşlar ise oldukça hassas. Oyların geçerli olması için bütün kurallara dikkat ediliyor.

Doğru oy kullanım konusunda merak edilenlerden biri de pusula zarfları oldu.

Zarfların ıslatılarak kapatılması ve açık bırakılması konusunda soru işaretleri meydana geldi.

Kimileri yapıştırılmayan zarflardaki oyların geçersiz olacağı iddiasını öne sürdü.

Peki, zarf açık kalırsa oy geçersiz mi? Kapatılmayan zarf sayılmayacak mı? Zarfı yapıştırmayanın oy iptal mi? İşte merak edilenler...

Eğer zarfı yapıştırmadıysanız;

298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” zarf konusundaki hükümleri de içeriyor.

Kanunun 75. maddesi ise şu şekilde:

“Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır.”

Oy pusulasını koyduğunuz zarfın kapanması yeterlidir. Yapıştırılmaması halinde geçersiz kılınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

298 sayılı kanunun 101. maddesine göre zarfınızın “bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması” dahi oyunuzu geçersiz kılmayacaktır.