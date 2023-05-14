Oyu geçersiz kılan durumlar 2023 Doğru şekilde oy kullandığından emin olmak isteyen vatandaşlar, "hangi durumlarda oy geçersiz sayılır" sorusuna yanıt arıyor. İşte YSK'nın geçersiz oy kuralları...

60 milyondan fazla seçmen, oy kullanmak üzere okulların yolunu tutuyor.

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini yapacak olan Türkiye'de oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

17.00'a kadar sürecek olan oy kullanımı süresince vatandaşlar merak edilenleri araştırıyor.

Oy kullananlar, doğru şekilde oy verdiklerinden emin olmak maksadıyla "oyu geçersiz kılan durumlar" hakkında araştırma yapıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, oyların geçersiz sayılacağı durumları sıraladı. Peki, oy hangi durumda geçersiz olur? Mühür bulaşırsa oy geçersiz mi? İmzasız oy geçersiz mi? İşte merak edilenler...

Oyları geçersiz kılan haller 2023

"EVET", "TERCİH" mührünün basılmaması,

Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması,

Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,

Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,

Oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,

İmza atılmaması,

Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.