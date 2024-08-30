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Oyuncak arabayı 250 kişiden sadece 1'i bulabiliyor! Keskin gözler iş başına...

Oyuncak arabayı 250 kişiden sadece 1'i bulabiliyor! Keskin gözler iş başına... Resimde gizlenmiş oyuncak arabayı saniyeler içerisinde bulmanız gerekiyor. Arabayı bulmak için size verilen süre ise sadece 10 saniye. Bakalım gizli arabayı bulabilecek kadar dikkatli misiniz?