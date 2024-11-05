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Padişahların yağı! Saç ve sakalı güçlendiriyor...

Padişahların yağı! Saç ve sakalı güçlendiriyor... Osmanlı döneminde padişahların yağı olarak bilinen Hint yağı, zengin vitaminler ve mineraller sayesinde saç ve sakal köklerini besliyor.