Palamut diye satılıyor; Bilmeyenler alıyor! Kilosu aynı, tadı farklı... Tezgahlarda ‘palamut’ etiketi ile satılan balığın, Ege ve Marmara’da avlanan ‘tombik’ ile karıştırılmaması gerekiyor.

Yağmur Dinç

1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ediyor.

Bu yılki palamut, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Sağlık açısından oldukça faydalı olan palamut, fiyatıyla da yüzleri güldürüyor.

Ancak palamut alırken, birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor.

TOMBİK ALMAYIN

Bazı balıkçılar, palamut yerine, Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığını satıyor.

Tezgahlarda tombik balığının üzerine, ‘palamut’ yazan balıkçılar, ‘vatandaşı kandırmak söz konusu değil, iki balık da aynı tür grubunda’ diyerek kendini savunabiliyor.

Palamut-tombik ayrımı yapamadığımız takdirde, ederine göre çok yüksek bir fiyat ödemenin yanında, lezzet olarak ta sizi tatmin etmeyebilir.

İŞTE FARK

İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur.

Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir.