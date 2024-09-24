Pamuğa damlatıp üzerine sürün, 10 dakika içinde uçuktan kurtulun Pek çoğumuzun başına gelebilen uçuk moralinizi bozmasın! Bu yöntem sayesinde 10 dakika içinde uçuktan kurtulabilirsiniz. Pamuğa birkaç damla damlatıp sürmeniz yeterli.

Haber Merkezi

Uçuk, çoğumuzun başına gelebilen, dudaklarda veya ağız çevresinde oluşan küçük ama can sıkıcı kabarcıklarla kendini gösteren bir viral enfeksiyondur.

Stres, güneşin altında fazla kalma, enfeksiyonlar ya da zayıf bir bağışıklık sistemi bu yaraların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Uçuklar, hem ağrılı hem de kaşıntılı olduğu için canımızı epey sıkabilir.

Ama merak etmeyin, evde bitkisel yöntemlerle bu durumu hafifletebilirsiniz.

Pamuğa birkaç damla damlatıp uçuğun üzerinde 10 dakika bekletmeniz yeterli.

10 DAKİKA İÇİNDE GEÇİRİYOR

Uçukla başa çıkmanın doğal yollarından biri de süt uygulamasıdır.

Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemle, uçuğun gelişimini ve yeni yaraların oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Soğuk sütü bir pamuk parçasına damlatarak, uçuğunuzun üzerine 10 dakika boyunca bekletmek yeterli.

Bu işlemi gün içinde birkaç kez tekrarlarsanız, uçuğunuzun hızla geçmesini sağlayabilirsiniz.