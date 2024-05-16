Pamuk şeker kadar hafif bir gezegen keşfedildi! Bakın o gezegen hangisiymiş… Araştırmacılar tarafından pamuk şeker ağırlığında yeni bir gezegen keşfedildi. Bir ötegezegen olduğunu söyleyen araştırmacılar tıpkı bir pamuk şekere benzediğini de aktardı. İşte, o gezegen…

ensonhaber.com

2023 yılında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) araştırmacıları tarafından yeni bir keşif duyurulmuştu. Söz konusu keşif ise “WASP-193b” ötegezegeniydi.

Araştırmacılar bu ötegezegen hakkında yeni bulgular elde ettiler. Elde edilen bulgulara göre gezegenin bir pamuk şeker kadar hafif olduğu ve tıpkı pamuk şeker gibi kabarık olduğu bildirildi.

Süper kabarık gezegen….

Araştırmacılar söz konusu olan bu ötegezegenin boyutuna göre oldukça düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu aktardılar. Düşük bir yoğunluğa sahip olması ise ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.