Para çekecekler dikkat! ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Bankalar aldıkları yeni kararı açıkladı.. Bankalar aldıkları yeni karar ile para yatırma ve çekme sınırını yükselttiklerini açıkladı. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından tepki çekerken ATM'lerin yükü artmaya başladı.

ensonhaber.com

Günlük hayatta sürekli kullandığımız ATM'ler 7/24 hizmet vermesinden dolayı oldukça sık kullanılmaktadır.

ATM'ler bankalarda oluşan yoğunluğu engelleme konusunda son derece işe yarıyor. Bankalarda yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için yeni bir kara daha alındı.

Yeni alınan karar doğrultusunda şubelerden para çekme sınırı değişti. Bankalar aldıkları yeni karar ile şubelerden para çekme sınırının değiştiğini açıkladı.

Bankalar daha önce 10 bin TL olarak belirlemiş oldukları banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma sınırını aldıkları yeni bir karar ile 20 bin TL'ye yükseltti.

Vatandaşları şubeden uzaklaştıracak bu yeni karar ile ATM'lerin yükü artmış olacak.

Bankaların almış olduğu bu yeni karar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle okuma yazma bilmeyen vatandaşların ATM'de işlem yaparken zorluk yaşayabileceği sosyal medyada gündem oldu.

Bankaların konu hakkında yeni bir karar alıp almayacağı ise bilinmiyor.