Paralara tek tek bakın! En son 200 lirada görüldü, köşeyi döndü 200 liradaki değişikliği fark eden işletmeci, talih kuşunu yakaladı.

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Kocaeli'de faaliyet gösteren bir market işletmecisi, bayram döneminde kazandığı paraları bankaya yatırmak istediğinde olağan dışı bir durumla karşılaştı.

Atatürk'ün silueti üzerinde "200 TL" yazısının yer aldığını fark etti. Hemen banka yetkilileri ile iletişime geçti.

Banka görevlilerinden, bu şekilde hatalı basımlarla ilgilenen koleksiyoncular olduğu bilgisini alan Kerim Canbaz ise durumu fırsata çevirmek istedi.

Hatalı para kıymete bindi

Canbaz, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bayramda işimiz yoğundu, marketimizde çok sayıda müşteri ağırladık. İlk üç gün, müşterilerin hızlıca alışveriş yaptığını gördük ve bu durumu pek tahmin edemedik. Bayram sonrası, eşimle birlikte biriken parayı bankada değerlendirmek amacıyla yola çıktık. Ancak bankadan gelen para içinde 200 TL'lik bir banknotun sıkça karşımıza çıkması bizi şüphelendirdi. Öncelikle, paranın sahte olabileceğini düşündük ve banka görevlisini çağırdık. Görevli, paranın sahte değil hatalı basılmış olduğunu belirtti ve tanıdık koleksiyoncuların bu tür banknotlara ilgi gösterebileceğini dile getirdi."

Teklif yağıyor

Hatta tanıdık koleksiyoncuları olduğunu ve gerekirse yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece ilk teklifimizi almış olduk. Tek bir banka görevlisiyle yetinmedik, başka bankalardaki görevlilere de gösterdik ve hepsi paranın sahte olmadığını söyledi. Bunu koleksiyoncularla değerlendirebilirsiniz' dediklerinde bizim buruk sevincimiz normal bir sevince döndü. 200 TL'lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Haber kaynaklarından bu tarz bir paradan 1 tane bulabildik. Haberde bu paradan 2 tane olduğu söyleniyor. Biri de bizde muhtemelen. Koleksiyonculardan teklifler gelmeye başladı ama kafamızdaki rakam bize sunulana kadar bu parayı kasamızda saklayacağız.