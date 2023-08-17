Paranız cebinizde kalacak! Basit yöntemle kıyafetinizdeki çimen lekesine "elveda" deyin Pikniğin can sıkıcı yönlerinden biri kıyafetlerinize bulaşmış çimen lekesidir. Ancak basit bir hileyle çimen lekesinden anında kurtulabilirsiniz. Kıyafetleriniz eskisinden de daha iyi görünecek.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık havada vakit geçirmek, doğanın tadını çıkarmak ve çimenlik alanlarda oynamak oldukça keyifli bir deneyim sunar.

Ancak ne yazık ki, bu eğlenceli etkinlikler bazen kıyafetlere çimen lekeleri olarak geri dönebilir.

Özellikle çocukların ve yetişkinlerin en sık karşılaştığı lekelerden biri olan çimen lekesi. Ancak endişelenmeye gerek yok!

Giysilerinizdeki çimen lekelerini ılık su ve çamaşır deterjanı kullanarak ovmak zaman kaybı gibi gelir.

Neyse ki, çimen lekeleriyle başa çıkmak için etkili bir yöntem var. İşte çimen lekesini anında çıkaracak pratik yöntem…

Kıyafetlerinizdeki çimen lekesinden kurtulun!

Kıyafetinizdeki çimen lekesini sirke ile kolayca çıkarabilirsiniz.

Bir süngeri biraz sirkeye batırın ve lekenin üzerine sürün. Siz farkına bile varmadan leke kaybolacaktır. Bunu yaptıktan sonra, kıyafetinizi normalde yaptığınız gibi çamaşır makinesinde yıkamalısınız.