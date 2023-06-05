Paranız çöpe gitmesin! İşte ucuza uçak bileti almanın hileleri Tatil planları yapmak isteyenler buraya! Ne kadar uğraşsam da ucuza bilet bulamıyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için havayolu şirketlerinin uçuş için gizli ücretlerini ve bunlardan nasıl kurtulacağınızı derledik. Daha ucuza uçak bileti almak için bunlara dikkat edin…

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları başladı. İnsanlar valizlerini hazırlayıp deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak istiyor.

Siz de bütün yılın yorgunluğunu atmak için tatil planı yapıyorsanız bu içerik tam size göre. Okuduktan sonra paranız cebinizde kalacak.

Uçakla yolculuk yapanlar çoğu zaman online olarak uçak biletini satın alıyor. Her ne kadar kış mevsiminden alınsa bile uçak biletleri pahalı olabiliyor.

Uçak bileti alırken koltuk seçimi, bagaj, biniş kartıyla gelen gizli ücretler yer alıyor. Kullanıcılar bilet aldığı esnada bu ücretleri fark etmiyor.

Havayolu şirketlerinin gizlediği bu hileleri sizler için derledik. Öğrendikten sonra uçak biletine fazla para yatırmayacaksınız. İşte ucuza bilet almanın hileleri…

Koltuklar

İnternetten uçak bileti aldığınızda koltuklarınızı seçme hakkına sahip oluyorsunuz. Ancak birçok havayolu şirketi koltuk seçiminde ücret alır. Eğer bu adımı atlarsanız koltuklar için ödeme yapmamış olursunuz.

Bagaj

Bazı havayolu şirketleri, el bagajları için ücret almazken, bazı havayolu şirketleri kayıtlı bagaj için ücret alır. Bu da seyahatiniz için fazladan ödeme yapacağınız anlamına gelir. Bazı ekonomik havayolları da kabin bagajları için ücret alır.

Rezervasyon ücretleri

Online bilet satın aldığınızda, havayolları bunun için de sizden ücret alır. Bazı ekonomik havayollarının sizden alacağı sözde rezervasyon ücretleri, uçuşunuzu istediğinizden daha pahalı hale getirebilir. Bu tür ücretlerden kaçınmak istiyorsanız, uçuş rezervasyonunuzu önceden havaalanında yapın.

Biniş kartı

Bazı havayolları, biniş kartınızı evde yazdırmazsanız sizden ücret alır. Ancak bu ücretlerden de kaçınılabilir: biletlerinizi e-postanızda tutmak için telefonunuzu veya havayolunun uygulamasını kullanın. Ya da geçiş kartlarını evde yazdırın. Bir yazıcınız yoksa, bir fotokopi dükkanında basmak, havaalanında basmaktan muhtemelen daha ucuz olacaktır.