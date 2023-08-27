Parkeleri vakumlayacak! Elektrik süpürgeniz iyi çekmiyorsa deneyin... Elektrik süpürgenizin çekim gücünde düşüş varsa, endişelenmeyin. İlk günkü gibi süpürecek bir yöntemi açıklıyoruz! İşte yapmanız gerekenler...

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"Elektrik süpürgem iyi çekmiyor", "Çekim gücü düştü", diyorsanız bekleyin...

Yeni bir süpürge arayışına girmenize gerek kalmayacak; İlk günkü gibi vakumlayacak.

Uzun yıllardır kullanılan süpürgeler, zamanla eski gücünü kaybeder. Ancak masraf çıkarmamak adına bazı yöntemlerle gücünü arttırmak mümkündür.

Elektrik süpürgesini doğru şekilde temizlerseniz yeni bir süpürgeye ihtiyaç duymadan onu yıllarca kullanabilirsiniz.

Herkesin aklına ilk olarak "filtre temizliği" geliyor. Doğru ancak ekstra olarak yapmanız gereken bir şey daha var.

Fırça temizliği

Elektrik süpürgesinin fırça temizliği yapılması, çekim gücü ve performansı optimale etmek için önemlidir.

Fırça, süpürme işlemi sırasında zeminin üzerindeki tozu ve kirleri toplar. Zamanla, bu kirler fırçanın üzerinde birikebilir ve çekim gücünü azaltabilir. Bu nedenle, düzenli olarak fırçanın temizlenmesi gerekmektedir.