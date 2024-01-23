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Pastane sırrı! Hamur işine 1 kaşık ekleyin, bayatlaması imkansız...

Pastane sırrı! Hamur işine 1 kaşık ekleyin, bayatlaması imkansız... Poğaça, açma, kurabiye ve diğer çeşit hamur işleriniz günlerce taze ve kıyır kıyır kalacak. Tek yapmanız gereken, hamura bir kaşık ilave etmek. İşte o muhteşem malzeme...