Pastane sırrı! Hamur işine 1 kaşık ekleyin, bayatlaması imkansız...

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Özenle yaptığınız hamur işleriniz ertesi güne tazeliğini kaybediyorsa, artık üzülmeyin.
Bu yöntem sayesinde poğaça, açma, çörek, kurabiye ve aklınıza gelen her aperatifiniz kıyır kıyır olacak.
Gün sonra yiyen bile "yeni mi pişti" diye soracak.
Bildiğiniz her tarife ilave edebilirsiniz. İşte o malzeme...
Asla bayatlamıyor
Pastanelerde uzun süre rafta taze ve lezzetli bir şekilde kalan hamur işlerinin asıl püf noktası sirkedir.
Kurabiye ve poğaçalarınızı taze saklamak istiyorsanız, mutlaka hamurların içerisine sirke ilave edin.