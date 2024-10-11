Patatesten gelen mucize! Ne kepek ne dökülme bırakıyor...

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Hemen herkesin saç konusunda yaşadığı problemler arasında yer alan kepeklenme ve saç dökülmesi çeşitli yöntemler ile önlenmeye çalışılır.

Saç bakımı için kullanılan birçok malzeme ile saçlarınızda oluşan kepek ve dökülme her ne kadar önlenmeye çalışılıyor olsa da kimyasal kullandığınız gerçeğini değiştirmez.

Etkili kimyasal bakım ürünlerinin yanı sıra doğal yöntemlerle de saç sağlığınızı koruyacak dökülme ve kepeklenme gibi can sıkıcı sorunları bertaraf etmeniz meğer patatesten geçiyormuş.

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7’den 70’e herkesin severek tükettiği patates saç sağlığınız içinde oldukça etkili olan doğal yöntemlerin başında yer alıyormuş.

Saç köklerini besleyen, saç derisini temizleyen ve saçlarınızı daha parlak hale getirecek olan içeriği sayesinde patates suyu vazgeçilmez bakım ürünlerinizin arasına dahil olacak.

Patates suyunu elde etmek için bir adet patatesi iyice yıkayıp kabuğunu soyun. Daha sonra küçük parçalara kesin ve rendeden geçirerek pürüzsüz bir patates püresi elde edene kadar işlemi sürdürün.

Eğer püre yoğun gelirse, biraz su ekleyerek kıvamını istediğiniz gibi ayarlayın. Hazırladığınız patates püresini tülbent veya süzgeç kullanarak suyunu iyice sıkın ve ayrı bir kaba alın.

Hazırladığınız bu suyu duşa girmeden önce saçlarınıza uyguladığınızda patates suyunda bulunan potasyum ve C vitamini saç derinizin beslenmesine yardımcı olarak dökülme sorunlarının önlenmesine de yardımcı olacak.

Ayrıca patates suyu, saç derisine kuruluğu azaltmada etkili olarak kepek oluşunu azaltarak saçlarınızın nemini arttırıcı etkilerde sunacak. Nemi artan saçlarınız daha yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşacak.