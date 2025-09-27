Patent başvurusu 2025: Patent nasıl alınır, ücreti ne kadar? Yapmanız gerekenler...

Aklınıza bir fikir gelir ve "patentini alayım" diye düşünürsünüz ya, işte o süreç aslında ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyor.

Türkiye'de patent almak, buluş sahibine tam 20 yıl kazandırıyor.

Ancak, her buluş da patentlenemiyor...

Bir fikrin patent alabilmesi için:

Yeni olmalı (daha önce açıklanmamış, tescil edilmemiş).

Buluş basamağı içermeli (alanında uzman biri için sıradan olmamalı).

Sanayiye uygulanabilir olmalı (pratikte üretilebilir/kullanılabilir).

Peki; patent nasıl alınır? Patent almak için nereye başvurulur? Patent almak ücretli mi, ne kadar? En güncel bilgilerle soruları yanıtlıyoruz.

PATENT NE İŞE YARAR

Patent, buluş sahibine 20 yıl boyunca tekel hakkı verir.

Buluşunu senin iznin olmadan kimse üretemez, satamaz, ithal edemez.

Rakiplerinden korunursun ve fikrini hukuki güvence altına alırsın.

İstersen patenti lisanslayıp gelir elde edebilirsin (başkasına kullanım hakkı vererek).

Buluşunu bir şirketle paylaşırken, yatırımcı ararken veya üretici bulurken pazarlık gücü sağlar.

NASIL PATENT ALINIR

"Benim fikrim gerçekten yeni mi? Daha önce kimse yapmamış mı? Sanayide kullanılabilir mi? Bir uzman görse ‘bu zaten akla gelir’ demez mi?" diye kendi kendine soruyorsun.

Eğer cevaplar olumluysa, patent yolculuğuna hazırsın.

Burada işin teknik kısmı var. Buluşunu en ince detayına kadar yazıyorsun.

Tarifname: "Ben ne icat ettim?" sorusunun cevabı.

İstemler: "Buluşumun hangi yönlerini korumak istiyorum?" diye düşündüğün yer.

Çizimler: Eğer cihaz, mekanizma ya da teknik bir sistemse, görseller.

Özet: Her şeyin kısacık anlatımı.

Belgelerin hazırsa, hemen TÜRKPATENT’in çevrimiçi sistemi EPATS’tan başvurunu yapıyorsun.

Uzmanlar buluşunu inceliyor. Gerçekten yeni mi, sıradan bir fikir mi, kullanılabilir mi? Eğer bu kriterleri geçerse işin sonuna geliyorsun.

Tarih kayda geçtiği anda, buluşun "resmen" senin oluyor.

PATENT ALMA ÜCRETİ

2025 Yılı Patent Yıllık Ücretleri (TÜRKPATENT)

2. Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 3.110 TL

3. Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 3.150 TL

4. Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 3.530 TL

5. Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 4.680 TL

6. Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 5.730 TL

