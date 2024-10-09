Pazarcı tüyosu: Bu yöntemle ekşi mandalinalar bal gibi oluyor...

Yağmur Dinç

C vitamini denilince akla gelen narenciyelerden mandalina, yavaş yavaş toplanıyor.

Tezgaha gelen mandalinalar, özellikle yeşil kabuklu olanları, beklediğinizden daha ekşi çıkabiliyor.

Ekşi mandalina sevmeyenler, tatlıya çevirmenin bir yolunu arıyor. Bu noktada ise uygulanacak bir yöntem karşımıza çıkıyor.

Sadece 10 dakika mandalinaları bal gibi yapacak olan formül haberimizde...

İşte ekşi mandalinayı tatlılaştırmanın yolu...

EKŞİSİ KALMAYACAK

Mandalinayı dilimleyin veya yarıya kesin.

Dilimleri bir kase suyun içine yerleştirin. İsteğe bağlı olarak suya biraz şeker ekleyebilirsiniz.

15-30 dakika kadar bekletin. Daha uzun süre bekletmek, ekşi tadın azalmasına yardımcı olabilir, ancak çok uzun bırakmamaya dikkat edin; aksi takdirde meyve suyunu kaybedebilir.