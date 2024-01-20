Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Pendikspor - Beşiktaş maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte maçın merak edilenleri...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak.

Düşme hattında yer alan Pendikspor bu sezon oynadığı 20 maçta topladığı 16 puan ile 19. sırada yer alıyor. Ivo Vieria'nın çalıştırdığı Pendikspor ligde oynadığı son maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan yeni teknik direktörü Fernando Santos ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş oynadığı son 3 maçı kazanmayı başardı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 20 maçta 35 puan topladı.

Pendikspor ile Beşiktaş arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Pendikspor - Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Peki, Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Pendikspor - Beşiktaş maçı 20 Ocak Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.