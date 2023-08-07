Perseid meteor yağmuru nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid meteor yağmuru hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir ve ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilenler..

En çok bilinen meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru her yıl Ağustos ayında gerçekleşiyor.

Yılda bir kez gerçekleşen ve halk arasında yıldız kayması olarakta adlandırılan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

2023 Perseid meteor yağmuru son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

Peki, Perseid meteor yağmuru nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar..

Perseid meteor yağmuru nedir?

Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos ve 13 Ağustos gecelerinde gerçekleşecek. Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.

Türkiye'den görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.