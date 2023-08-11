Perseid meteor yağmuru zaman gerçekleşecek? Perseid meteor yağmuru ne zaman izlenebilir? Perseid meteor yağmuru hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir ve ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilenler..

Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak.

Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

En çok bilinen meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru her yıl Ağustos ayında gerçekleşiyor.

Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

2023 Perseid meteor yağmuru son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Perseid meteor yağmuru 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak.

Saatte 60 ile 100 tane görülebilecek meteorların dünya atmosferine giriş hızları ise saniyede 59 kilometreyi bulacak.

12 Ağustos ve 13 Ağustos gecelerinde gerçekleşecek. Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.